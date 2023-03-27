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Ekonomi

ANKA ve ULAK’tan 4.5G uçuşu: İlk kez gerçekleştirildi

Milli baz istasyonu ULAK’ın ANKA insansız hava aracına (İHA) entegre edilerek ilk kez 4.5G hizmeti verildiğini açıkladı.

10:35 . 27/03/2023 Pazartesi
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ANKA ve ULAK’tan 4.5G uçuşu

ANKA ve ULAK’tan 4.5G uçuşu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli ULAK 4.5G baz istasyonunun, Anka İHA'ya entegre edildiği proje kapsamında ilk test uçuşunun ve açık ağda ilk haberleşmenin gerçekleştirildiğini duyurdu.



'Tebrikler' diyerek duyurdu

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi. İsmail Demir, "Yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi. Tebrikler" ifadelerini kullandı.



ULAK Taşınabilir Baz İstasyonu

Dünya’da 4.5G baz istasyonu üreticisi 5 firma arasında bulunan ULAK Haberleşme, ULAK Taşınabilir Baz İstasyonu’nu, hızlıca istenilen lokasyona sevk edilebilmesi için özel olarak geliştirildi. Sistem ile mobil kapsama olmayan yerlerde sınır içi veya sınır ötesinde kullanıcılara geniş bant iletişim imkânı ile mobil haberleşme sağlanıyor. Gerek römork tipi çözümlerle gerekse daha farklı araçlarla entegre edilerek normalde sabit kafes direklere kurulan baz istasyonu taşınabilir hale getirilerek ihtiyaç olan bölgelerde hızlı bir şekilde kurulmaktadır. Çalışamaz hale gelen baz istasyonları yerine ULAK mobil istasyonları bölgedeki kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.



#ulak
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