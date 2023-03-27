ANKA ve ULAK’tan 4.5G uçuşu: İlk kez gerçekleştirildi

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi. İsmail Demir, "Yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Dünya’da 4.5G baz istasyonu üreticisi 5 firma arasında bulunan ULAK Haberleşme, ULAK Taşınabilir Baz İstasyonu’nu, hızlıca istenilen lokasyona sevk edilebilmesi için özel olarak geliştirildi. Sistem ile mobil kapsama olmayan yerlerde sınır içi veya sınır ötesinde kullanıcılara geniş bant iletişim imkânı ile mobil haberleşme sağlanıyor. Gerek römork tipi çözümlerle gerekse daha farklı araçlarla entegre edilerek normalde sabit kafes direklere kurulan baz istasyonu taşınabilir hale getirilerek ihtiyaç olan bölgelerde hızlı bir şekilde kurulmaktadır. Çalışamaz hale gelen baz istasyonları yerine ULAK mobil istasyonları bölgedeki kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.