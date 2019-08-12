ULAK yaygınlaşıyor

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın, Külliye’nin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) da kurulduğunu ve kullanımına başlandığını bildirdi. Balcı, yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela’nın katkılarıyla geliştirilen, üretim, kurulum ve devreye alınma sürecinde 100’den fazla yerli şirket ve bu şirketlerdeki Türk mühendis ve teknisyenlerin gayret gösterdiği Türkiye’nin ilk milli baz istasyonu ULAK’ın ticari operatörlerin şebekelerinde de performansını ispat ettiğini belirtti.

Metin Balcı

TELEKOMDA DÖNÜŞÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu çerçevesinde ülkenin telekom altyapısını yerli ve milli sistemlere dönüştürme sürecinin başlatıldığını anımsatan Balcı, “Külliye’nin ardından BTK’nın da mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması, Türkiye’nin üst yönetiminin dijital dönüşüm ve bu dönüşümü destekleyecek iletişim altyapılarında yerlileşme ve millileşme gayretlerine verdiği desteğin, bu konudaki yönlendirmesinin en somut örneğidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’nin yerli baz istasyonunun, BTK’da da devreye girmesi sisteme olan güvenin her geçen gün arttığının göstergesidir” ifadelerini kullanan Balcı, dijital dönüşümün en önemli unsuru niteliğindeki yerliliğin, ülkenin en önemli kurumu Külliye’nin ardından iletişimin en önemli kurumunda da ön plana çıktığını vurguladı.

İLK TERCİH HALİNE GELECEK

İlk etapta Güvenli İnternet Tırları’nda kullanılan ULAK baz istasyonunun daha sonra BTK binasında kullanılmaya başlandığını anlatan Balcı, “Sistemimizin Külliye ve BTK’da kullanılır olmasının bize yeni ufuklar açacağını, ULAK Baz istasyonu ve MAYA Ağ Yönetim sistemlerimizin başta operatörlerimiz, ilgili kamu birimlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın ve çok daha önemlisi tüm halkımızın tercihi haline geleceğini değerlendiriyoruz” dedi. Balcı, 4,5G’nin 800, 1800 ve 2600 MHz frekanslarında LTE Advanced protokolüyle çalışan ULAK baz istasyonunun aynı zamanda 450 MHz, 700 MHz’de çalışmaya hazır olarak geliştirildiğini ifade ederek, data ve ses kabiliyetlerine ilişkin yeni gelişmelere göre sürekli güncellemelerin yapıldığını kaydetti.

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71 İLDE KULLANIMA HAZIR

Milli baz istasyonunun mobil kullanım, bina içi ve bina dışı kullanım amaçlı testleri, her bir operatör ile ayrı ayrı testlere girerek başarıyla tamamlandığına işaret eden Balcı, ULAK’ın bugün itibarıyla 71 ilde 700’e yakın noktada birçok farklı coğrafya ve şartlarda servis verdiğini aktardı. Balcı, yerli ve milli 5G çalışmalarının sahada kullanım yeri bulması için, 4,5G ULAK çalışmalarının sahada yaygınlaşmasının ve elde edilen teknolojik kazanımlardan istifade edilmesinin şart olduğunun uzmanlar tarafından ifade edildiğini dile getirdi. Balcı, bu kapsamda 2013’te başlatılan çalışmaların sonunda özellikle son iki yıldır ULAK Haberleşme sorumluluğunda yoğun olarak sürdürülen geliştirme, test ve optimizasyon çalışmaları sonucunda performansı her geçen gün artırılan ULAK 4,5G baz istasyonlarıyla artık bir ürün olarak kullanımda olan 5G Hazır ULAK Milli Ağ Yönetim ve Analiz (MAYA) Sistemi’nin, yürütülen yerli ve milli 5G çalışmalarının da en somut temelini oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Acil durum ve güvenlik öncelikli

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ULAK baz istasyonlarının, Evrensel Hizmet Projesi, Ticari Operatör Şebekeleri, Kamu Güvenliği ve Acil Durum Haberleşme Şebekesi'nde kullanılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Balcı, şöyle konuştu: "Ar-Ge'ye dayalı ürün odaklı yaklaşımımız ile 5G ve ötesine doğru çalışmalarımıza da devam ediyoruz. 5G ve ötesine giden yolda ULAK 4,5G sistemlerimiz ve 5G Hazır Şebeke Yönetim ve Analiz Sistemi'miz MAYA ile azami oranda sahada kullanım yeri bulabilmek ve buralarda kazandığımız birikim ve saha tecrübelerden de istifade ederek ekosistemimizle süratle, somut ve planlı adımlar ile ULAK 5G sistemlerimizi de kullanıma sokmayı amaçlıyoruz. Boşa geçirdiğimiz her bir dakikayı ülkemiz için bir kayıp olarak değerlendirmekteyiz."