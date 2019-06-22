Ankara Büyükşehir’de ikramiye krizi

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Mustafa Tuna döneminde bazı şirketlerin parası olmadığı için ikramiyeler, Büyükşehir Belediye Meclis kararı alınarak ödendi. Biz belediyeleri anlıyoruz. Ama işçi kardeşlerimiz de toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiye hakkının ödenmesini bekliyorlar. Başkan Yavaş'ın buna bir çözüm bularak ödeyeceğine inanıyoruz" dedi. Mustafa Torumtay; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı bazı şirketler başta olmak üzere faaliyet gösterdikleri bazı belediye şirketlerindeki işçilerin, ramazan bayramı ikramiyelerini henüz alamadığını ve bazı belediyelerde toplu iş sözleşmeleri imzaladıklarını ifade etti.

17 BİN İŞÇİ 13 GÜNLÜK YEVMİYE BEKLİYOR

Belediyenin işçi ikramiyelerini ekonomik olarak sıkıntı yaşadıkları için yatıramadıklarını belirten Toruntay, "Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda şirket çalışanı var. Başka sendikalara bağlı sözleşmeler de vardır. 17 bin civarında işçi arkadaşımızın ödenmeyen 13 günlük yevmiyeleri söz konusudur" diye konuştu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin de işçilere bayram ikramiyesi ödemediğinin bilgisini veren Toruntay, belediyeye ikramiyeleri ödemesi için dava açtıklarını aktardı.