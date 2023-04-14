Ankara-İstanbul arası 80 dakika

Türkiye’nin lojistik üst, küresel güç ve bölgesel merkez olması için önümüzdeki dönemde ulaştırmada önemli adımlar atılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim beyannamesinde yer alan İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren (SHT) hattı ile ulaşım, yeni bir teknolojiye de kavuşacak.

TÜRKİYE DEMİR AĞLARLA ÖRÜLECEK

13 bin 332 km olan demir yolu ağına ek olarak 2028 yılına kadar 8 bin 212 km hızlı tren, yüksek hızlı tren ve çok yüksek hızlı tren yatırımları ve 754 km konvansiyonel demir yolu ağı yatırımı yapılacak. 2029-2035 yılları arasında demir yolu yatırımlarına hızla devam edilecek. 4 bin 244 km hızlı tren hattı ve 545 km konvansiyonel tren hattı inşası gerçekleştirilecek. 2036-2053 yılları arasında yapılacak bin 500 km’lik yeni hızlı tren yatırımı ile toplam demir yolu ağı uzunluğu 28 bin 587 km’ye çıkarılacak.

YHT FABRİKA VE OSB’LERE BAĞLANACAK

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Hızlı Tren bağlantısına sahip olan il sayısı 2053 yılına kadar 8’den 52’ye yükseltilecek. 2024-2028 yılları arasında fabrikalara bağlantı sağlayacak 50 km, OSB’lere bağlantı sağlayacak 112 km, madenlere bağlantı sağlayacak 188 km ve limanlara bağlantı sağlayacak 104 km demir yolu bağlantısı kurulacak. 2029-2035 yılları arasında ise fabrikalara bağlantı sağlayacak 119 km, OSB’lere bağlantı sağlayacak 382 km, madenlere bağlantı sağlayacak 265 km ve limanlara bağlantı sağlayacak 104 km demir yolu bağlantısı kurulacak.

KIZILAY’DAN KADIKÖY’E KESİNTİSİZ YOLCULUK

2053 yılına kadar 13 yeni konvansiyonel demiryolu projesi, 54 yeni hızlı tren, yüksek hızlı tren ve süper hızlı tren projesi devreye alınacak. 2028 yılına kadar yapılacak olan İstanbul/Ankara Süper Hızlı Tren (SHT) hattı ile İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya düşecek. Bu hızlı tren ile Kızılay’dan Kadıköy’e kesintisiz ulaşım imkânı sağlanacak. Yap-işlet-devret modeli ile yapılacak süper hızlı tren saatte 350 km hıza ulaşabilecek. Ayrıca hat mevcut İstanbul-Ankara Hızlı Tren Hattı’nda bağımsız olacak.

187,5 milyar $ yatırım

Yapılacak yatırımlar kapsamında karayollarına 32,5, havayollarına 3,2, demiryollarına 63,5 ve denizyoluna 21,6 ve haberleşme sektörüne de 67 milyar dolar olmak üzere, toplam 187,8 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Ayrıca liman tesisleri uluslararası standartlara uygun hale getirilecek. 3 büyük denizde 3 büyük liman projesi ayaklarından biri olan Filyos Limanı projesi hinterlandıyla birlikte tamamlanacak. Çandarlı ve Mersin Konteyner Limanı projeleri alternatif finansman yöntemleriyle hayata geçirilecek.







