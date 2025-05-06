Annelere en özel hediye Waterman'dan

ABD’li Newell Brands markalarından Waterman, 11 Mayıs Anneler Günü için unutulmaz bir hediye seçeneği sunuyor. Yeni “Hémisphère Metalik Bakır Dolma Kalemi” modaya uyumlu renkleriyle dikkat çekerken Anneler Günü için en popüler hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Şıklık ve zarafeti bir arada sunan, ince bir silüete ve lüks metalik lake kapağa sahip olan kalemi yıllarca keyifle kullanmak mümkün.









Bakırın cazibesi hâkim





Modanın aksesuara geçişinden ilham alan “Bakır Kırmızısı Hémisphère” dolma kalemin, mevsimden mevsime gardırop parçalarının temel öğelerine mükemmel bir şekilde uyum sağladığına dikkat çeken Newell Brands yetkilileri “Waterman imzalı çift dallı, açık altın kaplamalı klips ve süsleme, sofistike detaylar katar. Simgesel halkalı 'W' ile kazınmış açık altın kaplamalı uç, kalemin şık, mevsimler arası görünümünü tamamlar” dediler.

“Hémisphère Metalik Bakır dolma kalem, önümüzdeki yıllarda keyifle kullanacağınız bir aksesuardır” diyen marka yetkililerinin verdiği bilgiye göre “Hémisphère 25 Metalik Bakır GT Dolma Kalem”in fiyatı KDV dahil 5.200 TL olarak belirlendi. Özel kutusunda raflardaki yerini alan kalem Anneler Günü’ne özel bir dokunuş katacak.









Newell Brands 2 bin noktada





Newell Brands dünyaca ünlü birçok markayı çatısı altında buluşturan bir şirket. ABD merkezli şirket, Türkiye’de 2008 yılından beri faaliyet gösteriyor. Newell Brands Türkiye, kırtasiye ve ofis ürünleri markaları rOtring, Parker, Waterman, Papermate, Sharpie, Reynolds, Dymo ve Elmer’s’in ülkemizdeki satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yürütüyor. Şirket, ürünlerini kırtasiye ve ofis ürünleri alanında faaliyet gösteren 2 binin üzerinde perakende noktasında tüketiciye ulaştırıyor. Merkezi Atlanta'daki şirketin markaları arasında Mr. Coffee, Calphalon, Contigo, First Alert, Mapa, uni-ball de bulunuyor. Şirket kırtasiye ve ofis ürünleri dışında portföyünde birçok markayı da barındırıyor.















