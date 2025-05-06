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Avro Bölgesi ekonomisi nisanda sınırlı büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi nisanda sınırlı büyüdü

15:106/05/2025, Salı
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Avro Bölgesi'nde martta 51 olan hizmet sektörü PMI ise nisanda son 5 ayın en düşüğü olan 50,1 seviyesinde gerçekleşti.
Avro Bölgesi'nde martta 51 olan hizmet sektörü PMI ise nisanda son 5 ayın en düşüğü olan 50,1 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite nisan ayında sınırlı artış gösterdi. Zayıf talep koşulları büyüme hızını sınırladı.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi nisan ayında hafif düzeyde genişledi. Zayıf talep koşulları büyüme hızını sınırladı.

Mart ayında 50,9 seviyesinde belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, nisanda 50,4 oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde martta 51 olan hizmet sektörü PMI ise nisanda son 5 ayın en düşüğü olan 50,1 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri, nisanda bileşik PMI'ın 50,1, hizmet PMI'ın 49,7 olması yönündeydi.​​​​​​

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Böylece, Avro Bölgesi'nde yıl başından bu yana özel sektör iş faaliyetlerinde sürekli bir artış yaşandı.

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