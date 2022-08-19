Apron OSTİM’le yerlileşiyor

Yerli ürünlerin kullanımını artırmak istediklerini belirten THY Havacılık Ekosistem Geliştirme Başkan Yardımcısı Abdullah Cahit Karaoğlanlı, “Milli ve yerli üretimde kararlı duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz ve yerli üretim ürünleri bünyemizde kullanmaya devam edeceğiz” dedi. OSTİM Başkanı Orhan Aydın ise THY’nin yerlileştirilecek bütün makine, ekipman ve parçalarının OSTİM bünyesinde karşılanması konusunda sınırsız çalışacaklarını söyledi.

HER FİRMA İÇİN ÇÖZÜM MERKEZİ

OSTİM’de üretilmeyecek herhangi bir ürün veya parça olmadığına vurgu yapan Aydın, “Her firma için OSTİM bir çözüm merkezi. THY’nin istediği her ürünü yerli imkanlarla üretebilmemiz mümkün. Bize talep geldiği takdirde farklı kabiliyete sahip firmalarımız ile birikim ve tecrübelerimizi her alanda paylaşırız. Kümelenmelerimiz de yerlileştirme çalışmalarında ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklar” dedi.

YERLİLEŞTİRMEYLE KAZAN KAZAN

OSTİM İnşaat ve İş Makinesi Kümelenmesi Başkanı Ayşe Saraçoğlu, “Yerlileştirme konusunda OSTİM olarak tecrübelerimiz var. Bu iş birliğinin tüm taraflara çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.