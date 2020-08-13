Yıllardır hayalinizi kurduğunuz arabayı almanın vakti geldi mi? Alacağınız modeli çoktan belirlediniz mi? Fakat yine de endişeleriniz mi var? O halde haberimize bir göz atmanızda fayda var. Araba alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizler için derledik.

İkinci el araba alırken dikkat edilmesi gerekenleri de haberimizde bulabilirsiniz.

Araba alırken nelere dikkat edilmeli

Yeni bir araç almaya karar verdiğinizde, öncelikle araçtan ne beklediğinizde karar vermeniz gerek. Sadece dış görünüşüne bakarak, yeterince araştırma yapmadan araba almak, pişman olmanıza neden olabilir. Bunların dışında da araba alırken dikkat edilmesi gerekenler var. İşte araba alırken dikkat edilmesi gerekenler:

AKTÜEL Araba alırken nelere dikkat etsem?

Aracın boyasını kontrol ettirin

Sün günlerde çok sık karşılaşılan bir olayın başınıza gelme ihitmali var. O da sıfır aracın ikinci el çıkması. Bunun çok düşük bir ihtimal olmasına karşın, ülkemizdeki pek çok büyük otomotiv distribütörünün müşterilerine hasarlı araçlar sattığı haberler var. Ne kadar güvenilir bir marka olursa olsun, aracı almadan bir ekspertiz kontrol cihazını alarak aracın boyasını kontrol edebilirsiniz.

Sıfır diye aldığınız arabanın ikinci el olma ihtimaline karşı boyasını kontrol ettirmenizde fayda var.

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Kıyaslama yapın

Aracın donanım özellikleri ve paketlerini inceleyin ve diğer araçlarla kıyaslayın. Bu size, fiyat/performans kıyaslaması yapmanız için olanak sağlar. Aynı paraya alınabilecek diğer araçlarda kaç hava yastığı olduğu, fren sistemleri, teknolojik donanımları gibi faktörleri analiz edin.

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Araç ne beklediğinize karar verin

Araçtan ne bekliyorsunuz? Konfor, performans, teknoloji? Kalabalık bir aileyseniz almanız gereken arabanın iç hacmi geniş olmalı. Bütçenize göre olan araçların hepsini inceleyerek kıyaslamalar yapın.

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Pazarlık yapın

Araç alırken fiyatı çekebileceğiniz kadar aşağı çekmeye çabalayın. İnternette ya da galeride aracın fiyatları yüksek olabilir. Bu fiyatlara kanamdan pazarlık yapın. Yanında size sundukları ekstraları öğrenin.

Araba almadan önce dizel mi yoksa benzinli mi alacağınıza karar verin.

ÖZGÜN Araba nasıl kullanılır?

Belgeleri kontrol etmeyi unutmayın

Aracı alırken çoğu galeri belgeleri kişinin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları incelemelisiniz.

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Benzin mi dizel mi tercih etmeli?

Geldik en önemli soruya. Benzin mi dizel mi tercih etmeli? Bu sorunun cevabı hem kişisel tercihe hem de araç ve yakıt göre değişebilir. Dizel daha tasarruflu bir yakıt olsa da bazı markalarda dizel modeller, aynı aracın benzinlisinden çok daha yüksek fiyatlara satılabiliyor.

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