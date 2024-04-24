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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim geliyor

Akaryakıtta perşembe gününden geçerli olmak üzere tabela değişiyor. Motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelecek. İşte detaylar...

12:09 - 24/04/2024 Çarşamba
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.


25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 17 kuruş indirim bekleniyor.


Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 16 kuruştan satılıyor.


Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 62 kuruştan satılıyor.


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




#ekonomi
#petrol
#fiyat
#akaryakıt
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