Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta indirim geliyor

Türkiye havacılık sektörü, bu alanda yapılan yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika pazarları için bir havacılık merkezi olması da sektördeki gelişmenin önemli unsurları arasında yer aldı.