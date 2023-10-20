Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geliyor

Orta Doğu'da yaşanan gerilim, brent petrolü etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı bugün 93 dolara kadar yükseldi. Bu da Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı.

21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.