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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geliyor

İsrail-Filistin gerilimi, brent petrolü 84 dolardan 93 dolara kadar çıkardı. Bu da akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Geçen gün motorine zam gelmişti. Bu geceden itibaren de benzinin litre fiyatına 1 lira 48 kuruşluk zam yansıtılacak.

09:20 . 20/10/2023 Cuma
Diğer
Benzin

Benzin

Orta Doğu'da yaşanan gerilim, brent petrolü etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı bugün 93 dolara kadar yükseldi. Bu da Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı.


Benzine zam motorinde değişiklik yok


21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.


İstanbul'da motorin litre fiyatı 39,62 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33,64 TL'den satılıyor.


Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 35,21 TL'ye, Ankara’da 35,86 TL'ye, İzmir'de 35,97 TL'ye yükselecek.


Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39,58 TL, Ankara'da 40,16 TL, İzmir'de 40,34 TL seviyesinde bulunuyor.


Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.



#Benzin
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#ekonomi
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