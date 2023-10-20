Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geliyor

Benzin
Orta Doğu'da yaşanan gerilim, brent petrolü etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı bugün 93 dolara kadar yükseldi. Bu da Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı.
Benzine zam motorinde değişiklik yok
21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 39,62 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33,64 TL'den satılıyor.
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 35,21 TL'ye, Ankara’da 35,86 TL'ye, İzmir'de 35,97 TL'ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39,58 TL, Ankara'da 40,16 TL, İzmir'de 40,34 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.