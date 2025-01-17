Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 91 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.
Brent petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.
Benzine 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren 91 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 47,29 liradan, benzinin litresi ise 45,33 liradan satılıyor.
Motorine de zam gelecek mi?
Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.