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GSS primi borçlularıyla ilgili önemli düzenleme

GSS primi borçlularıyla ilgili önemli düzenleme

09:2017/01/2025, Cuma
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GSS primi borçluları yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek.
GSS primi borçluları yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, genel sağlık sigortası (GSS) primi borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borçluları, yılsonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecekler.


Resmi Gazete'de yayımlandı


Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Kararla, GSS prim borcu bulunanların devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık yardımı alabilmelerinde, söz konusu Bakanlar Kurulu kararından muaf tutulmalarına ilişkin süre sınırı 31 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine uzatıldı. Karar 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 17 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi.




#Sağlık
#Genel Sağlık Sigortası
#Resmi Gazete

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