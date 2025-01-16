Söylediklerini bilim 39 yıl sonra ispat etti: Dünyanın beklediği buluş Türkiye'den geldi

Yapılan çalışma, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden birinde ve alanında uzman isimlerin analiziyle meme ile akciğer kanser hücreleri üzerinde denendi.

Kemoterapiye ihtiyaç kalmayabilir

Her iki organda da kanserli hücreleri öldürdüğünü ortaya koyan bilimsel çalışmayla tüm dünyada kanser tedavisinde yaygın şekilde kullanılan ve uygulanan hastalar üzerinde oldukça yıkıcı etkisi olan kemoterapiye ihtiyaç kalmayabilir.

Balın kanser hücrelerine etkisi ispatlandı

Balın kanser hücrelerine etkisi kanıtlandı

Balı ihtiva eden bir formülasyon ile ortaya konulan sonuçlar Batı ve modern tıp eğitiminin bala yönelik menfi algısının altının dolu olmadığını ispat edip, hem kadim tıpta hem de geleneğimizde önemli bir yeri olan balın kanser hücrelerini çoğaltmadığını kanıtlamış oldu.

Birden fazla organdan sonuç alındı

Tümöral kanserler kapsamında çoklu organdan sonuç alınabileceğini ispatlayan çalışma, hem akciğer hem de en agresif meme kanseri türünde birbirine yakın sonuçlar vererek, her organın ayrı değerlendirilmesi gerekliliğini yanlışlamış ve aynı formülasyon ile birden fazla organdan sonuç alınabileceğini ortaya koymuştur. Çalışmalar, moleküler, fare aşamalarını da kapsayacak şekilde devam ediyor.

Lokman Hekim Münir Bozkurt

İşte yapılan araştırmanın sonucu;

Bu sonuçlar bal ve bal +özütün DMSO dan daha etkisiz yani toksik olmadıklarını gösteriyor.



