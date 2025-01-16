Bu virüse dikkat: Kombo virüs alarmı

Soğuk havaların etkisiyle artan üst solunum yolu enfeksiyonları, kapalı ve kalabalık ortamlarda daha kolay yayılıyor. Kovid-19, influenza ve diğer virüslerin birleşiminden oluşan “kombo virüs” vakaları, acil servis başvurularını artırıyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Demir, bu enfeksiyonların zatürree gibi ciddi alt solunum yolu hastalıklarını tetikleyebileceğini belirtti. Demir, “Hastalığın viral mi, bakteriyel mi yoksa kombo virüs kaynaklı mı olduğunu doğru belirlemek çok önemli” dedi. Demir, “Viral enfeksiyonlarda antiviral tedavi uygulanırken, kombo virüs enfeksiyonlarında destekleyici tedavi tercih ediliyor. Ancak bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik şart” diye konuştu. Virüslerden korunmak için el hijyenine dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlarda maske takılması gerektiğini belirten Demir, “Grip gibi enfeksiyonlar konuşma, hapşırma ve öksürükle kolayca bulaşır. C ve D vitamini destek olabilir” ifadelerini kullandı.