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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarının artış göstermesi ve doların güçlenmesi, akaryakıt fiyatlarına olumsuz bir etki yaparak zam olarak yansıyor. Bu çerçevede, 13 Şubat Salı gecesinden itibaren motorine 2 lira 56 kuruşluk bir zam beklentisi bulunuyor.

10:27 - 12/02/2024 Pazartesi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.


Motorinde fiyat artışı bekleniyor. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.


Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,77 liradan satılıyor.


Benzinin litresi ise ortalama 39,39 satılıyor.


Motorine zam sonrası fiyatlar ne kadar olacak?


Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




#motorin
#Brent petrol
#zam
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