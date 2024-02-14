Araç sahipleri dikkat tarih belli oldu: Benzine zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ile dolar kurunun yükselişi ya da düşüşü akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Motorinin 2 lira 56 kuruş zam geldi. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Benzine zam var mı? Motorin litre fiyatı kaç TL? İşte 13 Şubat 2024 Salı güncel benzin-mazot fiyatı ve İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…