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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat tarih belli oldu: Benzine zam geliyor

Sektör kaynaklarına dayalı olarak elde edilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam beklentisi bulunuyor.

09:12 - 14/02/2024 Çarşamba
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Arşiv

Brent petrol ve döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını direkt olarak etkiliyor. Bir inen bir yükselen fiyatlar, özellikle araç sürücüleri tarafından yakından takip ediliyor.


Bir süredir indirimin olmadığı akaryakıt sektöründe, geçtiğimiz günlerde motorinin litresinde adeta rekor kırıldı. Motorin grubuna, 2 lira 56 kuruş zam gelmiş, böylelikle litre fiyatı 45 TL'yi aşarak rekor kırdı.


Benzine zam yolda


Ardından gözler benzine çevrilirken bir zammın da bu gruba geleceği öğrenildi.


Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruş zam bekleniyor.


Son zam ile birlikte motorinin güncel fiyatı şöyle:

İstanbul'da ortalama 44 lira 35 kuruş, Ankara'da 45 lira 13 kuruş, İzmir'de ise 45 lira 35 kuruş oldu.


Benzinin güncel fiyatı ise;

İstanbul'da 39 lira 42 kuruş, Ankara'da 40 lira 7 kuruş, İzmir'de de 40 lira 30 kuruş.




#Benzin
#zam
#motorin
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