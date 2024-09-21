Araç sahipleri dikkat: Tarih ertelendi Resmi Gazete'de yayımlandı

1 Ocak'ta devreye girmesini beklenen ve milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için erteleme geldi. Özellikle akaryakıt sektöründe kaçakçılığı önlemesi beklenen sistemde değişikliğe gidildi. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için verilen yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni tarih resmen ilan edildi

Kiralama yoluyla edinilen veya işte kullanılan araçlara getirilen Taşıt Tanıma Birimi takılması zorunluluğu için 31 Aralık 2024 tarihi belirlenmişti. Tebliğdeki değişiklikle Taşıt Tanıma Birimi takma zorunluluğuna ilişkin son tarih 30 Haziran 2025 olarak belirlendi.





Taşıt Tanıma Birimi nedir?

TTB, araçların yakıt depolarına takılan bir etiketle sistemi otomatikleştirir. Akaryakıt istasyonlarındaki pompalarda bulunan “Taşıt Tanıma Okuyucu” tarafından okunarak araç plakasını otomatik olarak tespit eder. Bu sayede, yakıt alımı sırasında manuel plaka kaydı yapılmasına ihtiyaç duyulmaz.





Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Nasıl Çalışır?

Taşıtların yakıt depo girişlerine Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılır. Yakıt dolum işlemi sırasında TTB’den plaka bilgisi diğer UTTS donanımları aracılığı ile otomatik olarak ödeme kaydedici cihaza iletilir.





UTTS mükellefleri ve paydaşları Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne kaydolurlar.





Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işleten mükellefler UTTS donanımlarına ilişkin montaj taleplerini UTTS platformu üzerinden Darphane’ye bildirirler. Darphane tarafından yetkilendirilmiş olan Yetkili Montaj Firmaları Darphane’den temin edecekleri UTTS donanımlarını taşıtlara ve akaryakıt istasyonlarına monte ederler.

Plaka bilgisi manuel girilemeyecek

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon taşıtın 8 milyona yakını akaryakıt harcamalarını gider göstererek vergi indirimi elde eden vergi mükelleflerine hizmet veren araçlardan oluşuyor. Bunların da 3 milyona yakını ticari Taşıt Tanıma Sistemi bulunan araçları kapsıyor.





Yakıt harcamalarını giderleştirmek için araçların kiralama yoluyla edinilmesi veya işletmeye dahil olması ve işte kullanılması gerekiyor. Mevcut sistemde akaryakıt dolumu yapılan aracın plaka bilgisini istasyon görevlisi elle giriyor. İşlem sırasında taşıta ait olmayan bir plakanın bilgisi girilerek usulsüz fatura oluşturulabiliyor.

Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek

Uygulamadaki bu boşluğu kullanan bazı mükellefler, kullanmadıkları ya da kullandıklarından fazla akaryakıt harcamasını faturalandırıyor. Bu fatura gider olarak gösterildiğinde vergiden düşülüyor. UTTS ile 2025 başından itibaren bu tür uygulamaların son bulması bekleniyor.











