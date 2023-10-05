Akaryakıtta yeni dönem başlıyor: UTTS ile 15 milyar liralık kaçak önlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayımlandı.





Tebliğ uyarınca akaryakıt istasyonlarına Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kurulması zorunluluğu getirildi. Tebliğ ayrıca 31 Aralık 2024 tarihine kadar en az bir pompa ünitesine taşıt tanıma okuyucu cihazı (TTO) takılması zorunluluğu da getirdi.





UTTS’ler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane) tarafından bütün akaryakıt istasyonlarına kurulacak ve işletilecek. Sistemin kurulumu, Yeni Nesli Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC) ile iletişim kurabilecek şekilde yapılacak. Sistem sayesinde satış işlemi sırasında, akaryakıt satın alan aracın plaka numarasının sisteme girişi sağlanacak.





31 Aralık 2024'e kadar süre tanındı





Akaryakıt istasyonu işletmecileri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine taşıt tanıma okuyucu cihazları (TTO) taktırmakla yükümlü olacaklar. Bu cihazların montaj işlemlerini, sadece Darphane tarafından yetkilendirilen firmalar yapabilecek. Yetkili firmaların tamir, değişim veya imha amacıyla söktüğü TTO’lar, kayıt altına alınarak UTTS’ye elektronik olarak bildirilecek.





Zorunlu haller dışında sökülmesi yasak olacak





UTTS kapsamında yakıt alan araçların yakıt deposu girişi üzerine de 31 Aralık 2024 tarihine kadar, Darphane tarafından üretilen Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırılacak. Bu cihazların montajını da sadece Darphane’nin yetkilendirdiği firmalar yapabilecek. Taşıtın sahiplik ve/veya plaka bilgisi değişecek olursa; TTB’ler yetkili firmalar tarafından değiştirilecekler. TTB’lerin arıza, zarar görme vb. zorunlu haller dışında sökülmesi yasak olacak. TTB’ler, takılı oldukları yerden söküldüğünde artık çalışamayacak şekilde monte edilmesi de zorunlu olacak. Herhangi bir değişim durumunda ise bu durum elektronik olarak UTTS’ye bildirilecek.





Cezai yaptırım uygulanacak





Akaryakıt istasyonu işletmecileri UTTS’nin sistem olarak kurulumundan sonra bile otomatik olarak kaydedilen plaka bilgisinin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olacaklar. Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümlerinde öngörülen yaptırımlar uygulanacak.





15 milyar liralık vergi kaçağı önlenecek





Vergi mükellefi olan kişi ve kuruluşlar için zorunlu, tüketiciler için ise gönüllü olacak yeni sistem ile yaklaşık 15 milyar lira olduğu tahmin edilen vergi kaçağı önlenecek. Tüketiciler ise sektördeki rekabetin artmasına bağlı gündeme gelecek çeşitli kampanya ve avantajlardan faydalanabilecek.















