Akaryakıtta çeşitli sahteciliğe geçit vermemek için ticari araçlar için yapılması planlanan ve 1 Ocak'ta devreye girmesi beklenen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin kapsamı genişletildi. UTTS Tebliği’nde yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe kaydolacak bireysel taşıtların Taşıt Tanıma Birimi (TTB) cihazı taktırmaları zorunlu hale geldi. Daha önce sadece kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlar için zorunlu olan UTTS geçişi 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe kaydolacak bireysel taşıtları da kapsayacak. UTTS nedir, amacı ne? UTTS kimleri kapsayacak? İşte Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile ilgili tüm detaylar...
UTTS'nin kapsamı genişletildi
Sıfır araçlar da sisteme dahil edildi
Usulsüz faturayı ortadan kaldıracak
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) akaryakıt istasyonlarında plaka bilgisinin elle girilmesinin yol açtığı usulsüz fatura oluşturulmasının önlenmesi amacıyla 5 Ekim 2023 tarihli UTTS Tebliği’ni yayınlamıştı.