UTTS Tebliği uyarınca, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan yaklaşık 8 milyon taşıta en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar, plaka bilgisinin kayıtlı olacağı dijital bir etiket olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu bulunuyordu. UTTS Tebliği’nde yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren trafiğe kaydolacak bireysel taşıtlara da TTB taktırma zorunluluğu getirildi.