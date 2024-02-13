|
Ekonomi

Aralıkta 399 bin yeni istihdam

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. İstihdam sayısı Aralık 2023'te aylık bazda 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bine yükseldi.

04:00 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 00:21 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 12 bin kişi düşerek 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı. Aralıkta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 15,5 oldu.

ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Aralık 2023'te aylık bazda 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bine yükseldi, istihdam oranı 0,6 puan artarak yüzde 48,8 olarak belirlendi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak hesaplandı. Yılsonu rakamlarına göre işsizlik rakamlarının dört yıldır düşüşte olduğu görülüyor.

OVP HEDEFİNDEN DAHA İYİ YERDEYİZ

Rakamları değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aralık 2023 istihdamı 32 milyon kişiyi geçerek, bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir. İşsizlikle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.



#İstihdam
#İşsizlik
#Ekonomi
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erken emeklilik prim eşitleme tablosu netleşti: 7200 günle SSK ve Bağ-Kur'luya 5 yıl kazanç...