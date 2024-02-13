Aralıkta 399 bin yeni istihdam

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 12 bin kişi düşerek 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı. Aralıkta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 15,5 oldu.
ÇALIŞAN SAYISI ARTTI
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Aralık 2023'te aylık bazda 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bine yükseldi, istihdam oranı 0,6 puan artarak yüzde 48,8 olarak belirlendi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak hesaplandı. Yılsonu rakamlarına göre işsizlik rakamlarının dört yıldır düşüşte olduğu görülüyor.
OVP HEDEFİNDEN DAHA İYİ YERDEYİZ
Rakamları değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aralık 2023 istihdamı 32 milyon kişiyi geçerek, bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir. İşsizlikle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.