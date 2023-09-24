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Ekonomi

ASELSAN 2023'te 4 milyar dolarlık sipariş aldı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin 2023 yılında 4 milyar dolarlık iş anlaşması yaptığına işaret ederek, büyümenin ve faaliyetlerindeki gelişmenin devam edeceğini belirtti. Akyol, "Hisse geri alım programına ilişkin olarak ASELSAN'ın büyüyen faaliyetleri ile gerçek değerini ortaya koyacağız" dedi.

04:00 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN ülke ekonomisine katkı vermeye devam ediyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin 2023 yılında 4 milyar dolarlık iş anlaşması yaptığına işaret ederek, büyümenin ve faaliyetlerindeki gelişmenin devam edeceğini belirtti.

FAALİYETLERİMİZ BÜYÜYECEK

Akyol, ASELSAN 10. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket pay sahiplerinin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. ‘Son açıklanan finansal tablolarda yer alan 2,5 milyar lira olan nakit akışının sebebi nedir? ASELSAN'ın hisse geri alım programı planı var mı?’ soruları üzerine Ahmet Akyol, "Nakit konusunda yılbaşından bugüne 4 milyar dolarlık iş imzası gerçekleştirildi. Büyüyerek devam ediyoruz. Bu büyümeyle birlikte faaliyetlerimiz de gelişmeye devam edecektir. Hisse geri alım programına ilişkin olarak ASELSAN'ın büyüyen faaliyetleri ile gerçek değerini ortaya koyacağız. Pay sahipleri bu gelişmeleri daha yakından izleyecektir" dedi. Bu arada genel kurulda yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercümend Arvas oldu.



#ASELSAN
#Ekonomi
#Üretim
#TSK
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