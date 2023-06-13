Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı sona erdi: Maaşın bir an önce güncellenmesini bekliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.





Toplantı bir saat sürdü

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren toplantı, saat 14.00'te başladı ve ı ve bir saatlik görüşmenin ardından sona erdi.





'Bayramdan önce belirlenmesini bekliyoruz'

Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak toplantı sonrası görüşmelerin bayramdan önce bitmesini ve maaşın hayat şartlarına göre bir an önce güncellenmesini bekliyoruz.'' diye konuştu.





Şu an 8 bin 506 TL





Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.





6 aylık enflasyon dikkate alınacak





Öte yandan 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon zam oranında belirleyici olacak. Bu orana refah payı da eklenmesi bekleniyor.





500 dolar hedefi





Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görevi devretmeden önce, "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı.Asgari ücrette "500 dolar" hedefinin tutturulması için yüzde 37'lik bir zamma ihtiyaç var. Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak.





Asgari ücret hesaplamaları





Hükümetin asgari ücreti teklifi henüz netleşmedi. Yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak. Yüzde 25 zam için net ücret 10 bin 634 TL, brüt 12 bin 510 TL.





Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak.



