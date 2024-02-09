Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı? Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamalarda enflasyonun dengeleneceğini ve bu nedenle 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı temmuzda ara zam yapmaya gerek olmayacağını açıklamışlardı.