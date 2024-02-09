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Ekonomi

Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı? Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda dikkat çeken detay

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zamları yakından takip ediyor. Normal şartlarda senede bir kere yapılan asgari ücret zammı, geçtiğimiz son iki yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insiyatifiyle senede iki kere zam yapılmıştı. Bu nedenle çalışanlar 'Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi?' sorusunun cevabını merak ediyor. Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan'ın dün açıkladığı enflasyon beklentisi raporunda asgari ücrete dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Seren Som
Seren Som
14:41 - 9/02/2024 vendredi
Yeni Şafak
MB Başkanı Fatih Karahan
MB Başkanı Fatih Karahan
"Asgari ücrete ara zam olacak mı?"
Milyonlarca çalışan bu sorunun cevabını araştırıyor. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürerken bir dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Göreve geldikten sonra ilk kez kamera karşısına geçen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dün 2024, 2025 ve 2026 yılı enflasyon beklentisi raporunu açıkladı. İlan edilen raporun detaylarında asgari ücretle ilgili kısım dikkat çekti.

TCMB'nin enflasyon tahmini raporunda, ücretlerdeki artışın enflasyona olumsuz etkisinden bahsedildi.

Söz konusu raporun "Parasal, finansal ve malî politikaların eşgüdümünün etkinliğine dair riskler" başlıklı bölümünde "Asgari ücret ve kamu çalışanlarının maaşlarında yapılan düzenlemeler iç talepteki dengelenme üzerinde risk yaratabilmektedir" ifadelerine yer verildi.


Tek zam mesajı

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamalarda enflasyonun dengeleneceğini ve bu nedenle 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı temmuzda ara zam yapmaya gerek olmayacağını açıklamışlardı.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2024 yılı için yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaların ardından Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından düzenlenen toplantıda bir önceki döneme göre
yüzde 49 oranında yapılan zam ile 17 bin 2 TL
olarak açıklanmıştı.


#Asgari ücret
#Merkez Bankası
#Enflasyon
#Zam
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