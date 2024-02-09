Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı? Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda dikkat çeken detay

Göreve geldikten sonra ilk kez kamera karşısına geçen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dün 2024, 2025 ve 2026 yılı enflasyon beklentisi raporunu açıkladı. İlan edilen raporun detaylarında asgari ücretle ilgili kısım dikkat çekti.
TCMB'nin enflasyon tahmini raporunda, ücretlerdeki artışın enflasyona olumsuz etkisinden bahsedildi.
Söz konusu raporun "Parasal, finansal ve malî politikaların eşgüdümünün etkinliğine dair riskler" başlıklı bölümünde "Asgari ücret ve kamu çalışanlarının maaşlarında yapılan düzenlemeler iç talepteki dengelenme üzerinde risk yaratabilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Tek zam mesajı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamalarda enflasyonun dengeleneceğini ve bu nedenle 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı temmuzda ara zam yapmaya gerek olmayacağını açıklamışlardı.