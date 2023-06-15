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Ekonomi

Asgari ücrette beklentiler netleşti

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret ile ilgili süreç devam ederken, işçi kesimi 11 bin TL’nin üzerinde bir rakam istiyor. İşveren kesiminde ise brüt rakam üzerinden yeni düzenleme yapılması görüşü hâkim. 19 Haziran Pazartesi günü yapılacak ikinci toplantıda komisyonda teklifler üzerinde pazarlık yapılacak.

Mehmet Güney
04:00 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

2023’ün ilk 6 ayının sonlarına gelinirken milyonların gözü, yeni asgari ücret rakamına çevrildi. Kurban Bayramı öncesi yetiştirilmeye çalışılan yeni asgari ücrette tarafların pozisyonu da netleşiyor. Hükümet, tarafların uzlaşması ile yeni rakamı belirlemek isterken, işçi kesimi 11 bin TL’nin kamuoyunda satın alındığını belirterek, bunun üzerinde bir rakam istiyor. İşveren kesiminde ise brüt asgari ücret rakamında yeni düzenlemeler yapılması görüşü hâkim. Pazartesi günü saat 14.00’te yeniden toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda rakamlar üzerinden bir pazarlık yapılması bekleniyor. Komisyonun ikinci toplantısına ilkinden farklı olarak Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkul’un katılması bekleniyor.

11 BİNİN ÜZERİ İÇİN PAZARLIK

İşçi kesimi enflasyonu gözeterek aralık ayına kadar erimeyecek bir tutar istiyor. Kamuoyunda beklenen 11 bin TL algısı oluştuğu belirtilerek bunun üzerinde bir rakam için pazarlıkların yapılacağı vurgulanıyor. İşveren kesiminde ise sigorta prim ücretinde belirli bir düzenlemenin yapılması isteniliyor.

Asgari ücretin konuşulan rakamlara kadar çıkması durumunda işveren kesimine sağlanan desteklerin çeşitlendirilip artırılması üzerinde duruluyor. Sigorta priminde genel yükün belirli bir kısmının devletin teşvik kapsamına alması fikri ortaya atılıyor.

YÜZDE 30-35’E YAKIN ZAM

Güncel asgari ücret net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 30-35 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Yüzde 30 uygulanması durumunda net 11 bin 57 TL, yüzde 35 olması durumunda net 11 bin 483 TL olacak.

Asgari ücret son iki yılda ne oldu?

2021 yılı Ocak ayında brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olan asgari ücret 2022 ocak ayında brüt 5.004 TL, net 4.253,40 TL oldu. Brüt ücretteki artış yüzde 39.9, net ücretteki artış ise yüzde 50.51 oldu. 2022 yılı Temmuz ayında asgari ücret yüzde 29.31 oranında artışla brüt 6.471, net 5.500,40 TL’ye yükseldi. 2022 ocak ayında ise temmuz ayına göre yüzde 54.66’lık artışla brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL oldu. Asgari ücret ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100, 2021 yılı ocak ayına göre de yüzde 180 oranında arttı.

#Asgari Ücret
#Ekonomi
#Türk İş
#Ergün Atalay
#Özgür Burak Akkol
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