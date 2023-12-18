Asgari ücrette ikinci randevu

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tarafların somut beklentilerini rakamlar eşliğinde dile getirmesi öngörülüyor. Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.