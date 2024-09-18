Atık ısıdan 420 milyon dolar tasarruf

Enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması için kullanılmayan ve kaybolan enerjinin yani atık ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi noktasında yeni adımlar atılacak. Bu çerçevede, en az 1,2 milyon hanenin elektrik ihtiyacının atık ısıdan sağlanmasını ve 420 milyon dolar da enerji tasarrufu yapılmasını öneren yeni yasa teklifi, Meclis gündemine alınacak. Teklifin yasalaşması halinde, yılda 4 milyon binek aracın trafikten kaldırmasına denk gelecek güçte 160 bin terajul enerjinden tasarruf edilecek.

ATIK ENERJİDEN ELEKTRİĞE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen yasa tasarısı, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ve enerji tasarrufu hedefleriyle uyumlu olacak. Bu kapsamda, Türkiye atık ısı potansiyelinin tam kapasitede kullanılması için kamuya ve özel sektöre ait sanayi, termik santraller ve ticari binalardaki enerji sistemlerinden açığa çıkan atık ısı elektrik enerjisine dönüştürülecek.

GERİ KAZANIM YATIRIMI

Edinile bilgiye göre, teknik ve finansal olarak uygulanabilir atık ısının geri kazanımı için kamu yatırımları belirlenecek. Atık ısı geri kazanımı yatırımlarının uygulanmasının önündeki engeller yasal mevzuatla kaldırılacak. Kurulu gücü 20 megavat ve üzeri olan termik santrallerde açığa çıkan atık ısı, buharlandırma ve soğutma gibi çevreci yöntemlerle elektrik enerjisine dönüştürülecek.

2 YILDA AMORTİ EDİLECEK

Türkiye genelinde kamuya ve özel sektöre ait sanayi, termik santraller ve ticari binalara 750 ile 950 milyon dolarlık yatırım yapılması halinde, atık ısıdan yıllık 420 milyon dolar tasarruf sağlanacak. 1,2 milyon hanenin elektrik ihtiyacı buralara kurulacak tesis ve ünitelerden elde edilecek. Bu çerçevede, tüm atık ısı dönüşüm altyapısının tamamlanması halinde toplam yatırım en az 2 yıl içinde kendini amorti edecek. Kanun teklifinin yasalaşması halinde, yılda 4 milyon binek aracın trafikten kaldırmasına denk gelen 160 bin terajul enerjiden tasarruf sağlanacak.

İLAVE YATIRIMLA 650 MİLYON DOLAR

Ülke genelindeki atık ısının yüzde 42'si sanayi tesislerinden, yüzde 40'ı termik santrallerden, yüzde 18'i ticari binalardan temin edilecek. Termik santrallere 2,4 milyar dolarlık ilave teknik altyapı yatırımının gerçekleştirilmesi halinde sadece bir yılda termik santrallerden 650 milyon dolar gelir elde edilecek. Bu noktadaki tüm altyapı yatırımı ise 4 yılda kendini amorti edecek.

3,8 MİLYON EVİ ISITACAK

Bölgesel ısıtma potansiyelini belirlemek için, 102 ilçedeki 295 sanayi tesisi ve enerji santrali bacasından gelen atık ısı ile enerji santrallerinden gelen ara buhar da incelendi. Hesaplanan potansiyelin yaklaşık 3,8 milyon evin ısıtma ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu görüldü. Bölgesel ısıtma kaynaklı tasarruf potansiyelininse 735 milyon dolar olduğu gerekli yatırım maliyetininse 16 milyar dolar olduğu hesaplandı.







