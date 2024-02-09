Atıktan ekonomiye 96 milyar TL

Altı yıl önce başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli bir yeri olan kompost tesisler ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Projle bugüne kadar toplanan 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 96 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Atıkların kompost ürününe dönüştürülmesi için kompost tesisler kuruluyor.

259 AĞAÇ KURTULDU

Ortalama 1000 kg atıktan 30 günlük süreçte toplam 200- 250 kilogram kompost ürünü elde ediliyor. 2023 yılında 5 bin 714 kilogram bahçe çimi, çay posaları, yemekhane organik atıklar ve talaştan atık elde edildi. Bu atıklardan elde edilen ürün kompost ise 2 bin 555 kilograma ulaştı.

Yürütülen tüm sıfır atık faaliyetleri sonucunda 2023 yılında, 15 bin 250 kilogram kağıt atığından yaklaşık 259 ağaç, 4 bin 705 kilogram plastikten yaklaşık 76 varil petrol, 15 bin 670 kilogram cam atığından yaklaşık 18,5 ton ham madde, 1200 kilogram metal atığından yaklaşık 1,5 ton hammadde tasarruf edildi. 1190 kg bitkisel atık yağdan yaklaşık 1190 litre biodizel, 250 kg atık motor yağlarından yaklaşık 160 litre madeni yağ elde edildi.

ÇÖP YERINE GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

Gıda atıkları çöpe gitmek yerine toprak ve bitkiler için son derece besleyici bir gübreye dönüşüyor. Mutfak atıkları, çay posaları, meyve, sebze artıkları, yumurta kabukları, kahve telvesi ve fitreleri, fındık kabuğu, dökülmüş, kurumuş yapraklar, talaş ve odun kıymıkları, odun külleri ve bahçelerdeki çim atıkları kompost yöntemi ile geri kazandırılarak parklar ve millet bahçelerinde gübre olarak kullanılıyor.











