|
Ekonomi

Atıktan ekonomiye 96 milyar TL

Altı yıldır devam eden Sıfır Atık projesinde bugüne kadar geri dönüştürülen 45,5 milyon ton atık ile 96 milyar TL kazanç elde edildi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:52 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Altı yıl önce başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli bir yeri olan kompost tesisler ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Projle bugüne kadar toplanan 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 96 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Atıkların kompost ürününe dönüştürülmesi için kompost tesisler kuruluyor.

259 AĞAÇ KURTULDU

Ortalama 1000 kg atıktan 30 günlük süreçte toplam 200- 250 kilogram kompost ürünü elde ediliyor. 2023 yılında 5 bin 714 kilogram bahçe çimi, çay posaları, yemekhane organik atıklar ve talaştan atık elde edildi. Bu atıklardan elde edilen ürün kompost ise 2 bin 555 kilograma ulaştı.

Yürütülen tüm sıfır atık faaliyetleri sonucunda 2023 yılında, 15 bin 250 kilogram kağıt atığından yaklaşık 259 ağaç, 4 bin 705 kilogram plastikten yaklaşık 76 varil petrol, 15 bin 670 kilogram cam atığından yaklaşık 18,5 ton ham madde, 1200 kilogram metal atığından yaklaşık 1,5 ton hammadde tasarruf edildi. 1190 kg bitkisel atık yağdan yaklaşık 1190 litre biodizel, 250 kg atık motor yağlarından yaklaşık 160 litre madeni yağ elde edildi.

ÇÖP YERINE GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

Gıda atıkları çöpe gitmek yerine toprak ve bitkiler için son derece besleyici bir gübreye dönüşüyor. Mutfak atıkları, çay posaları, meyve, sebze artıkları, yumurta kabukları, kahve telvesi ve fitreleri, fındık kabuğu, dökülmüş, kurumuş yapraklar, talaş ve odun kıymıkları, odun külleri ve bahçelerdeki çim atıkları kompost yöntemi ile geri kazandırılarak parklar ve millet bahçelerinde gübre olarak kullanılıyor.




#Sıfır Atık
#Ekonomi
#Geri Dönüşüm
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Togg ocak ayı satış listesinde rakiplerini solladı: Her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu! İşte T10X şubat fiyat listesi