Avantajlı ödeme kolaylıklarıyla Kuzey Adalar Kartal'da satışlar başladı

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO iştiraki Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ile ŞUA İnşaat ortaklığında, İstanbul Kartal’da hayata geçirilmekte olan Kuzey Adalar’da satışlar başladı. Kuzey Adalar projesi, 2 bin 281 konutla birlikte 132 mağazalık alışveriş merkezinden oluşuyor.
Porselen cepheli çevre dostu teknoloji
60 ay vade, 1,29 vade farkı ve yüzde 20 indirim fırsatı
Kuzey Adalar, farklı yaşam tarzlarına hitap eden geniş daire seçenekleriyle öne çıkıyor. Proje, bahçe dubleksleri, geniş villalar, modern rezidanslar ve az katlı baza süitler ile çeşitli konseptlere uygun yaşam alanları sunuyor. Proje kapsamında, 60 ay vade, 1,29 vade farkı ve peşin ödemelerde yüzde 20 indirim gibi avantajlı ödeme kolaylıkları sunuluyor.
Merkezi lokasyon ile ulaşım avantajı
Kuzey Adalar lokasyon olarak ise, Marmaray’ın Yunus durağına yürüme mesafesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 15 dakika, Adalar ve Yalova’ya giden feribot iskelesine de 5 dakika yakınlıkta bulunuyor. Ayrıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü’ne bağlanan E5 karayoluna yakın konumuyla ulaşım açısından büyük avantaj sağlıyor. Kuzey Adalar ayrıca Bostancı’dan Tuzla’ya kadar uzanan sahil caddesine yürüme mesafesinde yer alıyor.
Kuzey Adalar, çevresindeki eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, kamu binaları ve üniversiteler gibi önemli yapılarla da avantajlı bir konumda bulunuyor.