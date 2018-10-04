AVM kiralarında kritik tarih 2 Ocak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'deki yerleşiklerin dövizle sözleşme yasağına istisnalar getiren taslak görüşe açıldı. Taslak yabancı şirketlere dövizle sözleşme istisnaları getiriyor. İstisna uygulanacaklar arasında ihracatçılar, leasing, havacılık ve yabancı şirketler bulunuyor.
ÖNCE MUTABAKAT
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre; TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Dolar kuru 2 Ocak'ta 3,76 seviyesindeydi.