Ekonomi AVM kiralarındakritik tarih 2 Ocak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AVM kiralarında kritik tarih 2 Ocak

AVM’lerdeki dükkan kiraları başta olmak üzere gayrimenkul alım satım ve kira sözleşmelerinin hangi kritere göre TL'ye çevrileceği konusu netleşmeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taslak yabancı şirketlere dövizle sözleşme istisnaları getiriyor.
Taslak yabancı şirketlere dövizle sözleşme istisnaları getiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'deki yerleşiklerin dövizle sözleşme yasağına istisnalar getiren taslak görüşe açıldı. Taslak yabancı şirketlere dövizle sözleşme istisnaları getiriyor. İstisna uygulanacaklar arasında ihracatçılar, leasing, havacılık ve yabancı şirketler bulunuyor.

ÖNCE MUTABAKAT

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre; TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Dolar kuru 2 Ocak'ta 3,76 seviyesindeydi.

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