AVM kiralarında kritik tarih 2 Ocak AVM’lerdeki dükkan kiraları başta olmak üzere gayrimenkul alım satım ve kira sözleşmelerinin hangi kritere göre TL'ye çevrileceği konusu netleşmeye başladı.

Haber Merkezi 04 Ekim 2018, 04:00 Yeni Şafak