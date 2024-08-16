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Ekonomi

Avrasya Tüneli ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamla birlikte Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40 oranında artış yapıldı.

11:41 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri yeniden belirlendi.

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte köprü ve otoyol ücretleri artırıldı.

Bugün de Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu.

Avrasya Tüneli zamlı geçiş ücretleri belli oldu.

Avrasya Tüneli yeni gündüz geçiş tarifesi

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesi şöyle oldu:

  • otomobiller için 156 TL
  • minibüsler için 234 TL
  • motosikletler için 60,8 TL

Avrasya Tüneli yeni gece geçiş tarifesi

Ücretler gece 00:00’dan sabah 05:00’a kadar yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 78 TL, minibüsler için 117 TL, motosikletler için ise 30,4 TL oldu.



#Avrasya Tüneli
#Fiyat
#Zam
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