Otoyol ve köprü geçiş ücretleri bu gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zamla ilgili "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı" dedi. Peki, yeni tarife nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncellenen otoyol ve köprü geçiş ücretleri...