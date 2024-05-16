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Ekonomi

Avrasya Tüneli'ne zam geldi: Otomobil, minibüs, motosiklet... İşte yeni geçiş ücretleri

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40 oranında zam geldi. Avrasya Tüneli'nin tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı. İşte Avrasya Tüneli geçiş ücretleri...

11:17 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:19 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Avrasya Tüneli
Avrasya Tüneli

Geçtiğimiz günlerde otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü
ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
'nde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira oldu.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
’nden ise geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye,
Osmangazi Köprüsü
’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye,
Çanakkale Köprüsü
295 TL'den 419 TL'ye çıktı.
  • Ankara-Niğde Otoyolu
    otomobil geçiş ücreti 210 TL'den 295 TL'ye,
    Malkara-Çanakkale Otoyolu
    geçiş ücreti 410 TL'den 579 TL'ye yükseldi.
    İstanbul-Ankara Otoyolu
    geçiş ücreti 134 TL,
    İstanbul-İzmir Otoyolu
    984 TL olarak belirlendi.

Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam

Bir fiyat artışı da Avrasya Tüneli'ne geldi. Tünelin geçiş ücretlerinde yüzde 40'lık bir artış yaşandı.

  • Zam sonrası yeni fiyat tablosu şöyle:
  • Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri, gündüz tarifesinde
    otomobiller
    için
    80 TL'den 112 TL'ye
    çıktı.
  • Minibüsler
    için ise geçiş fiyatı
    120 TL'den 168 TL'ye
    yükseldi.
  • Motosikletler
    için de geçiş fiyatı
    31,20 TL'den 41,7 TL'ye
    çıktı.

Avrasya Tüneli gece 12 den sonra indirimli mi?

Ücretler gece 00:00'dan sabah 04:59'a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 56 TL, minibüsler için 84 TL, motosikletler için ise 21,85 TL olarak uygulanıyor.





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#Otomobil
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