Avrasya Tüneli
Geçtiğimiz günlerde otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
'nde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira oldu.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
’nden ise geçiş ücreti 35 TL’den 49 TL’ye,
Osmangazi Köprüsü
’nden geçiş ücreti 290 TL’den 399 TL’ye,
Çanakkale Köprüsü
295 TL'den 419 TL'ye çıktı.
- Ankara-Niğde Otoyoluotomobil geçiş ücreti 210 TL'den 295 TL'ye,Malkara-Çanakkale Otoyolugeçiş ücreti 410 TL'den 579 TL'ye yükseldi.İstanbul-Ankara Otoyolugeçiş ücreti 134 TL,İstanbul-İzmir Otoyolu984 TL olarak belirlendi.
Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam
Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam
Bir fiyat artışı da Avrasya Tüneli'ne geldi. Tünelin geçiş ücretlerinde yüzde 40'lık bir artış yaşandı.
- Zam sonrası yeni fiyat tablosu şöyle:
- Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri, gündüz tarifesindeotomobilleriçin80 TL'den 112 TL'yeçıktı.
- Minibüsleriçin ise geçiş fiyatı120 TL'den 168 TL'yeyükseldi.
- Motosikletleriçin de geçiş fiyatı31,20 TL'den 41,7 TL'yeçıktı.
Avrasya Tüneli gece 12 den sonra indirimli mi?
Avrasya Tüneli gece 12 den sonra indirimli mi?
Ücretler gece 00:00'dan sabah 04:59'a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 56 TL, minibüsler için 84 TL, motosikletler için ise 21,85 TL olarak uygulanıyor.
#Avrasya Tüneli
#Zam
#Fiyat
#Otomobil
1 saat önce