Avrupa borsaları sert düştü

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.44 itibarıyla yüzde 0,74 düşüşle 1,097 seviyesinde bulunuyor. Avrupa'da yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta açıkladığı karşılıklı tarifelere ve bunların etkilerine odaklandı. Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklılık esaslı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu. Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilecek. Tarife oranları, yüzde 10 ila 50 arasında değişiyor. Çin, ABD'nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını açıkladı.