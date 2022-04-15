Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi 14 Rus devlet teşebbüsüne yaptırım uygulayacak
DÜNYA EKONOMİSİ

14 Rus devlet teşebbüsüne yaptırım uygulayacak

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara yenileri ekleniyor. Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Ukrayna ile savaşan Rusya'nın stratejik ve ekonomik öneme sahip 14 devlet teşebbüsüne mali yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avustralya, 14 Rus devlet teşebbüsüne yaptırım uygulayacak
Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulunan Bakan Payne, yaptırım uygulanacak 14 kurum arasında, Kamaz, Sevmash, Rus Demiryolları ve United Shipbuilding gibi Kremlin için önemli kurumların yer aldığını duyurdu.

Avustralya hükümeti olarak uyguladıkları yaptırımlarla Ukrayna ile savaşan Rusya’nın ekonomisini güçlendirme kapasitesini engellediklerini dile getiren Bakan Payne, ‘‘Rus hükümeti için bu önemli gelir kaynaklarıyla yapılacak anlaşmaları engelleyerek Rusya üzerindeki baskıyı artırıyor ve Putin'in savaşını finanse etme kabiliyetini azaltıyoruz.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya hükümetinin, Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Ukrayna halkına destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Payne, ‘‘Rusya'yı askeri güçlerini Ukrayna'dan derhal geri çekmeye çağırıyoruz.’’ ifadesini kullandı.

Avustralya, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun aile üyeleri, her iki ülkeden üst düzey yöneticiler ve Rus oligarklar olmak üzere 600'e yakın kişiye yaptırım uyguluyor.

Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerini ve yatırımlarını zayıflatacak şekilde kısıtlayıcı önlemleri de uygulamaya koyan Avustralya, Rus bankalarının SWIFT kodlarını küresel ödeme mesajlaşma sisteminden çıkararak Rusya ekonomisine ciddi maliyetler getirmeyi hedeflemişti.

Avustralya hükümeti, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya bugüne kadar toplam 181 milyon Avustralya doları (137,6 milyon Amerikan doları) tutarında askeri ve insani yardımda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Hollandalı mevkidaşı ile Ukrayna savaşını görüştü
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Hollandalı mevkidaşı ile Ukrayna savaşını görüştü

Zelenskiy: Son sekiz yılda Rusya'nın saldırılarında 14 bin Ukraynalı öldü
DÜNYA
Zelenskiy: Son sekiz yılda Rusya'nın saldırılarında 14 bin Ukraynalı öldü
Av yasağı başladı

Av yasağı başladı

​Denizlerde balık avı sezonu sona erdi.
Yargılamanınnakli kanuna uygun

Yargılamanın
nakli kanuna uygun

​Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması.
İstanbuldafaciadan dönüldü

İstanbul'da
faciadan dönüldü

Gecekondunun üzerine TIR devrildi: Beş yaralı var.
Üzerinden<br>servet çıktı

Üzerinden
servet çıktı

​Sanki yürüyen banka: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki.
Oğlu ile arkadaşını<br>hırsız sanıp öldürdü

Oğlu ile arkadaşını
hırsız sanıp öldürdü

​Iğdır'daki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı.

​Türk düşmanı politikacıdan 'Türkiye'de muhalefetle görüştük' itirafı.

​Ayasofya'da yine bir ilk yaşanacak.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

​Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

​'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinde kredi limiti artırıldı.

​İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin gündeme gelmesi Rusya'yı kızdırdı.

​77 belediyeden sadece 19'unda kadın konuk evi var.

​FETÖ'nün yeni haberleşme araçları ve yöntemleri deşifre edildi.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.