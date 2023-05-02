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Ekonomi

Avustralya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı: 25 baz puan artışa gitti

Avustralya Merkez Bankası (RBA), "inatçı" yüksek enflasyonla mücadele kapsamında beklentilerin aksine politika faizini 25 baz puan artırarak faiz döngüsünde uzun bir duraklama bekleyen piyasaları şaşırttı.

10:36 . 2/05/2023 Salı
AA
Avustralya Merkez Bankası

Avustralya Merkez Bankası

Banka'dan yapılan açıklamada, politika faizi oranının 25 baz puan artırılarak yüzde 3,85'e yükseltildiği belirtildi. Piyasalarda beklenti, politika faiz oranının sabit tutulması yönündeydi.


Enflasyonun çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, gerekmesi halinde faiz artışlarına devam edileceği bildirildi.


Kararın ardından Avustralya doları değer kazanırken, ülke tahvilleri keskin bir şekilde yükseldi.

RBA Başkanı Philip Lowe, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun makul bir süre içinde hedefe ulaşması için para politikasında daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceğini belirterek, "Avustralya'da enflasyon yüzde 7 ile hala çok yüksek ve hedef aralığa geri dönmesi biraz zaman alacak." ifadesini kullandı.


Lowe, faiz oranlarını daha fazla yükseltmenin, ekonominin ve enflasyonun nasıl geliştiğine bağlı olduğunu vurguladı.




#Avustralya Merkez Bankası
#faiz
#Avustralya
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