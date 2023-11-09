Ayakkabı devlerinin gözü Türkiye'de

Ayakkabı üretimi alanında Avrupa’nın birinci, dünyanın ise altıncı konumda olan Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgili artarak devam ediyor. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, ayakkabı sektörünün halen 1,2 milyar dolar düzeyinde bulunan ihracatını beş yılda 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İçten, “Türk ayakkabı endüstrisi 2028’de 2 milyar dolarlık ihracat için koşuyu bugünden başlattı” dedi.

BAKANLIK TEDBİRLERİ PİYASADA İŞE YARADI

2024’te ihracatta yeni bir ivme yakalayacaklarına inandığını anlatan İçten, “Ticaret Bakanlığımız ithalatı frenlenmek için eylül ayında yürürlüğe koyduğu koruma tedbirleri ile Türk ayakkabı endüstrisinin önemli bir beklentisini karşıladı. Karar bizim için büyük bir moral oldu” bilgisini verdi. Küresel markaların ülkemize ilgisi devam ettiğini belirten İçten şöyle konuştu: “Örneğin uluslararası bir spor ayakkabı firması, Türkiye’deki üretimini günlük yedi bin çifte çıkardı. Avrupa merkezli bir başka küresel marka ülkemizde üretim yapma konusunda zemin yokluyor. Biz bu örnekleri Türk ayakkabı endüstrisine ve Türkiye’ye güvenin göstergesi olarak değerlendiriyoruz.”

SEKTÖR DEVLERİ İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

Küresel ayakkabı endüstrisinin profesyonelleri, TASD’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve sektörün uluslararası düzeyde en büyük organizasyonu olan 7. Dünya Ayakkabı Kongresi için İstanbul’da bir araya geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de konuşmasında ayakkabının gıdadan sonra en önemli ihtiyaç maddelerinden biri olduğunun altını çizdi. Avdagiç, şöyle devam etti: “Geleceği yeniden şekillendirmeyi konuşurken, sürdürülebilir bir ayakkabı sanayinin dünyamızı yaşanılabilir bir yer kılacağını vurgulamak isterim. İnsanoğlunun yeryüzünde binlerce yıl daha ayakkabı ile dolaşabilmesinin yolu karbon ayak izinin azaltılmasından geçiyor. Dünya Ayakkabı Kongresi katılımcılarının bu sorumluluk anlayışı ile burada olduklarına inanıyorum.”

İSTİHDAM İÇİN KİLİT SEKTÖR

Avrupa Ayakkabı Konfederasyonu (CEC) Başkanı Luis Onofre de konuşmasında farklı kıtaların, kültürlerin ve medeniyetlerin kavşak noktası olan İstanbul’un Dünya Ayakkabı Kongresi için ideal bir yer olduğunun altını çizdi. Onofre, şöyle devam etti: “Ayakkabı endüstrisi, ekonomik büyümede yenilikçilikte ve istihdamda çok önemli bir rol oynuyor. Dünya Ayakkabı Kongresi de sektörün geleceğini şekillendirecek bilgi, fikir ve iyi uygulamaların paylaşıldığı bir platform olma özelliği taşıyor.”







