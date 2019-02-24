Ayakkabı sektörü Rusya atağında

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin "Türkiye Milli Katılım Organizasyonu" ile 25-28 Şubat tarihleri arasında Moskova Sokolniki Park’ta gerçekleştirilecek Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’na 13 Türk firması katılacak. Bireysellerle birlikte 18 Türk firması Türkiye’nin ayakkabı ihracatını arttırmak için fuarda çaba gösterecek. 2019 yılında tanıtım atağını İtalya’nın Garda şehrinde 12-15 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı ile başlattıklarını hatırlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, 2019 yılında ikinci duraklarının ise Rusya olacağını kaydetti.

RUSYA'YA AYAKKABI İHRACATINDA HEDEF 250 MİLYON DOLAR

Türkiye’de ayakkabı sektöründe iç pazarda yaşanan daralma sonrasında ayakkabı üreticilerinin ihracatı öncelikli olarak gündemlerine aldıkları bir süreç yaşandığını belirten Zandar, “Türkiye’nin ayakkabı ihracatı 2018 yılında 260 milyon çift karşılığı 888 milyon dolara ulaştı. Rusya ayakkabı ihracatımızda Irak’ı geçerek lider konuma yükseldi. 3 milyar doların üzerinde yıllık ayakkabı ithalatı yapan Rusya’ya çok daha fazla ihracat yapabiliriz. Orta vadede Rusya’ya ayakkabı ihracatında 250 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. 2019 yılı ayakkabı ihracat hedefimiz ise 1 milyar dolar barajını aşmak” diye konuştu.

Türk ayakkabı ihracatçıları 2018 yılında Rusya’ya yüzde 78’lik artışla 132 milyon 131 bin dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye, Rusya’nın ayakkabı ithalatında dördüncü büyük ülke konumunda bulunuyor. İlk üç sırada ise Çin, İtalya ve Vietnam yer alıyor.

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FOTOĞRAF 8 Üç yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, iş insanı Cemal Işıldak (58) ve Nurettin Işıldak (56) kardeşler tarafından alternatif turizmde kullanılmak üzere satın alındı. İstanbul'dan Muğla'ya taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 7 parçaya ayrılan dev uçak, TIR'larla, turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden Ula ilçesinin kırsal Kızılyaka Mahallesi'ne getirildi. Muğla- Fethiye karayoluna 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik arazide 4 teknisyen ve 15 işçinin, restoran-kafeterya olarak kullanılacak uçağı birleştirmek için 15 Ekim'de başladıkları çalışmalar tamamlandı. İş insanı Nurettin Işıldak, turizme yeni bir konsept kazandıracaklarını belirterek, Uçağımız 85 model olduğu için hurdaya ayrıldı. Parçalara ayrılarak 7 TIR'la buraya getirdik dedi. Işıldak Boş bir şekilde satın aldık. Mimari dizayn kendimize ait olacak. Türkiye'de bizimle beraber bu büyüklükte 4-5 restoran uçak var. Şu anda maliyeti konusunda hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymuyor diye konuştu. Kokpit alanında bulunan eksik dijital malzemelerin de tamamlanacağını belirten Işıldak Her şeyi orijinale yakın olacak. Uçağımızla turizmi uçuracağız. Bir aksilik çıkmazsa mayıs ayında hizmete açacağız açıklamasında bulundu. Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek İstanbul'dan parçalara ayrılarak TIR'larla Muğla'nın Ula ilçesine getirilen Airbus A300 tipi hurda uçak, turizme hizmet verecek. 25 bin metrekarelik arazide 4 ay önce başlanan uçağın montajı tamamlanırken, dekorasyon işlemlerinin ardından mayıs ayında restoran olarak hizmete açılacak.

