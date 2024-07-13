Ayda 25-30 bin konut sözü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın merkez İndere Bölgesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceledi. Depremlerden etkilenen 11 ili ayağa kaldırmak için çalıştıkların belirten Kurum, ekiplerin köylerde de çalışmalar yürüttüğünü, deprem bölgesini kısa sürede ayağa kaldıracaklarını dile getirdi. Kurum, "Şu ana kadar 76 bin konutumuzun tüm deprem bölgesinde teslimlerini gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin konutun teslimini gerçekleştiriyor olacağız. Hamdolsun 11 ilimizde çok önemli mesafeler aldık. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu tüm deprem bölgesinde teslim edip vatandaşlarımıza inşallah sağlam, güvenli konutlarda oturmalarına imkan sağlayacağız" diye konuştu.
441 BİN EVİN İNŞASI SÜRÜYOR
Adıyaman'da 8 bin 174 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Kurum, 45 bin 444 konutun inşasının il ve ilçelerde devam ettiğini aktardı. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kurum, "2025 yılına geldiğimizde 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak. 11 ilimiz Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olarak anılacak. 441 bin konutluk projelerimizde inşaat hızlı bir şekilde yürüyor" dedi.