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Ekonomi

Azerbaycan 2023'te doğal gaz ihracatını yüzde 5,3 artırdı

Azerbaycan, doğal gaz ihracatını geçen yıl 2022'ye göre yüzde 5,3 artırarak 23,8 milyar metreküpe çıkartırken, Türkiye'ye 9,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti.

14:22 - 11/01/2024 Perşembe
AA
Doğalgaz
Doğalgaz

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin geçen yıl Avrupa'ya 11,8 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiğini belirtti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'ye 9,5 milyar metreküp ihraç ettiklerini kaydeden Şahbazov, bunun 5,6 milyar metreküpünün Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gürcistan'a da 2,5 milyar metreküp doğal gaz ihracatı gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Şahbazov, Azerbaycan'ın doğal gaz ihracatını geçen yıl 2022'ye göre yüzde 5,3 artarak 23,8 milyar metreküpe çıktığını bildirdi.

#Azerbaycan
#Doğal Gaz
#TANAP
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