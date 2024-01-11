Azerbaycan 2023'te doğal gaz ihracatını yüzde 5,3 artırdı

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin geçen yıl Avrupa'ya 11,8 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiğini belirtti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'ye 9,5 milyar metreküp ihraç ettiklerini kaydeden Şahbazov, bunun 5,6 milyar metreküpünün Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.