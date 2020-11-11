Bağımsız ekonomi için mücadele etti

Geçtiğimiz hafta sonu sürpriz bir şekilde istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, zor bir zamanda bakanlık yaptı. Kasım 2015 - Temmuz 2018 tarihleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını yürüten Albayrak; yerli ve milli enerji politikası yolunda önemli adımlar attı. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına stratejik kararların alındığı bu dönemde enerjide yerlileşme oranı artırıldı. Cari açıkta en önemli etken olarak görülen enerji kaynaklarının yerlileştirilmesi için yankı uyandıracak adımların tohumları atıldı. Yenilenebilir enerji alanında önemli yatırımların yapıldığı bu iki yıllık dönemde Türkiye enerji ve yeraltı kaynakları bakımından büyük projelere imza attı. Petrol ve doğal gaz aramaları için Türkiye’nin sismik arama ve sondaj gemileri edinme kararları Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde alındı.

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ENERJİ’DE KÖPRÜ ÜLKE TÜRKİYE

Rüzgar ve güneş enerjisi için büyük yatırımlar yine bu dönemde yapıldı. İç piyasada alternatif enerji kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalarla Türkiye’nin yerli kaynaklarla enerji üretim oranı zirveye çıktı. Kömür, elektrik gibi madencilik alanında da üretim kapasitesini arttıracak teknolojik yatırımların öne açıldı. Doğal gaz arz güvenliği açısından hayati önem taşıyan ve TAP ayağıyla Türkiye’yi enerjide köprü ülke konumuna getiren TANAP projesinin de ilk adımları yine Albayrak döneminde hayata geçirildi. Bu dönemde doğal gaza erişim konusunda da ülke içerisinde önemli çalışmalara imza atıldı. Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki atılımının başlangıcı olarak görülen ve yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali için girişimler de yine bu döneminde resmi olarak başladı.

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KUR SALDIRISINA SWAP HAMLESİYLE CEVAP VERDİ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer alan Berat Albayrak, ikinci bakanlığında daha zorlu şartlarla mücadele etti. Albayrak; iki bakanlığın birleşmesinden kaynaklanan bürokratik zorluklarla mücadele ederken Türkiye, Ağustos 2018’de büyük bir kur saldırısına maruz kaldı. Bağımsız bir ekonomik yapının temellerinin atıldığı bir dönemde Türkiye, dünya tarihinde örneği görülmemiş bir saldırının hedefi oldu. Türkiye’nin kredi risk priminin göstergesi olan CDS’ler üzerinden sopa sallayan küresel güçlere karşı Ankara swap hamlesiyle cevap verdi. Türk parasının değeriyle oynamak isteyen yabancı banka ve yatırımcılar kurdukları tuzağa kendileri düştü ve yüksek faizle büyük zarara uğradı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ ANKARA’DAN YÖNETİLİR

Albayrak döneminde arka arkaya atılan hamlelerden bir değeri de para ve sermaye piyasalarında 24 saatlik çalışma düzenine gidilmesi oldu. Bir yandan ülke ekonomisinin yüksek faiz kıskacından çıkarılması için mücadele eden Albayrak, diğer yandan da Türk hazinesini Türkler yönetir söylemiyle dünyada dikkat çekti. Albayrak döneminde ABD-Çin ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler, küresel ekonomiye yönelik kaygılar ve Brexit çıkmazı pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler olarak öne çıktı. Bu çalkantıların içeride ekonomiye yansıması ve onunla mücadele de çetin oldu.

KAMU İMKANLARI MİLLETİN HİZMETİNDE

Berat Albayrak döneminde açıklanan Yeni Ekonomi Programları (YEP); ekonomik çalkantılara karşı iş dünyası için yol haritası oldu.

Kamu bankaları bu dönemde elini taşın altına koyarak vatandaşa ihtiyaç duyduğu kredileri yüzde 1’in altında vade farkıyla uzun vadede kullandırdı.