Ekonomi Bakan açıkladı Hesaplara yatırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan açıkladı: Hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyar 849 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan açıkladı: Hesaplara yatırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı’nın 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 2 bin 354 TL’den 3 bin 336 TL'ye çıkarıldığını belirten Bakan Yanık, ''Her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımı işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sistemini bütünleşik sisteme entegre ettik. Ödemelerimizi şeffaf ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan yeni sistem üzerinden yapıyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 554 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor'' ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak engelli vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için çalıştıklarını ve hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Yanık, ''Bu yapacağımız ödeme ile birlikte bu yılın ilk 8 aylık döneminde ortalama 544 bin kişiye toplamda 11 milyar 353 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nda bulunuyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim'' dedi.

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