Bakan Bilgin: EYT'de tek formül var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmayı bu ay sonunda tamamlayacaklarını söyledi. Bakan Bilgin, “Çalışma programımıza uygun bir şekilde çalışıyoruz. İlk konumuz sözleşmeliler. Biz Bakanlıkta çalışmamızı bitirmek üzereyiz. İlgili çalışma grubunu yarın çağıracağım. Ondan sonra sosyal taraflarımızla konuyu paylaşacağız. Onların görüşlerini almıştık ama bir de birlikte değerlendireceğiz. Ondan sonra kamuoyuna açıklarız. Ayın sonunda veya Eylül’ün ilk haftasında tamamlamış oluruz. Geçici işçiler konusunu hemen çözeceğiz. Taşeron işçiler konusunu ondan sonra ele alacağız” dedi. Bakan Bilgin, kadroya geçirilmesi beklenen 200 binden fazla işçi olduğunu da ifade etti.

TÜRK-İŞ’İN TALEBİ MALİYE’NİN KONUSU

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde, gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarında işçiler lehine düzenleme yapılmasını talep etmemişti. Bu konuyla ilgili de konuşan Bakan Bilgin, “Gündemimizde şu an öyle bir çalışma yok ama çözülmesi gereken bir konu. Daha çok Maliye Bakanlığının konusu. Daha önce de böyle bir talep olmuştu, biz onu Maliye Bakanlığımıza daha önce iletmiştik. Sendikalarımız hep, ‘Biz toplu sözleşme yapıyoruz, belli bir ücret ve zam alıyoruz ama yıl sonunda aynı parayı alamıyoruz’ şeklinde bir talepte bulunuyorlar. Bu haklı bir talep tabii ama doğrudan doğruya Maliye Bakanlığının vergi düzenlemeleriyle ilgili bir konu” diye konuştu.

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EYT OCAK’TA MECLİS’TE

EYT ile ilgili de konuşan Bakan Bilgin, “Programımızda ve dosyalarımızda sıra sıra gidiyoruz. En son EYT’liler var, o daha kapsamlı bir çalışma. Aralık'a yetiştirmeye çalışıyoruz. Ocak başında Meclis’te olur. Bizim kendi şartlarımıza uyan bir formül olacak, başka yerde yok. Örneğin Almanya’da insanlar 62 yaşında müracaat ediyor, maaşımdan kesinti yapın’ diyor. Bizde 62 yaş varsa EYT diye bir sorunumuz olmaz” ifadelerini kullandı.

KÇÖ MAĞDURİYETİ ÇÖZÜLECEK

Bakan Bilgin, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) aldığı için emekliliği ertelenenlerin durumunu da EYT konusunun içinde çalıştıklarını anlatarak, “Ya böyle çözeceğiz ya da başka bir şey bulacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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