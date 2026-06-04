Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Bolat açıkladı: 22 Mayıs'ta günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile rekor kırıldı

Bakan Bolat açıkladı: 22 Mayıs'ta günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile rekor kırıldı

10:514/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Mayıs ayında günlük ihracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığını söyleyen Bakan Bolat, '22 Mayıs 2026 tarihinde 2,4 milyar dolar ile günlük ihracatta tüm zamanların en yüksek değeri gerçekleşmiştir' ifadelerini kullandı.

2026 Yılı Mayıs Ayı Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı'nda konuşan Bakan Bolat, ihracat rakamlarını paylaştı. Mayıs ayında tüm zamanların en yüksek değeriyle 2,4 milyar dolarlık ihracatın yapıldığını ifade eden Bakan Bolat şöyle konuştu:

"Mayıs ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında azalışla 22 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında ayrıca günlük verileri incelediğimizde, 22 Mayıs 2026 tarihinde 2,4 milyar dolar ile günlük ihracatta tüm zamanların en yüksek değeri gerçekleşmiştir.

Mayıs ayında dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalışla 5,6 milyar dolara gerileyerek son 9 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da artış göstermiş ve geçen yılın aynı ayına göre 1,2 yüzde puan artışla yüzde 80,1'e yükselerek son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır."




#bakan bolat
#ihracat
#mayıs 2024
#dış ticaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dilan Polat'a kim saldırdı, Can Polat’ı öldürün kim çıktı? Engin Polat ifadeside ne dedi, neler söyledi?