Bakan Bolat açıkladı: Türkiye ile İngiltere arasında müzakereler temmuzda başlıyor

Londra'da İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine yönelik müzakerelerin ilk turunun temmuz ayının sonuna kadar yapılmasının planlandığını açıkladı.
Birleşik Krallık ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda aynı perspektifi paylaştıklarını teyit ettiklerinin de altını çizen Bolat, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin yasal alt yapısını ve itici gücünü oluşturan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) modernize edilmesi ve kapsamının genişletilmesi müzakerelerinin ilk turunu Temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Ayrıca, ticari ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğimiz Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi'nin (JETCO) 8. toplantısını bu yıl içinde Londra'da gerçekleştirme konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.