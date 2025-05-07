Bakan Bolat açıkladı: Türkiye ile İngiltere arasında müzakereler temmuzda başlıyor

ile görüştü. Görüşme çerçevesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, Birleşik Krallık ile ekonomik ve ticari ilişkileri; yatırımdan turizme, gümrüklerden üçüncü ülkelerde işbirliğine kadar tüm boyutları ile değerlendirdiklerini belirtti.

ile görüştü. Görüşme çerçevesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, Birleşik Krallık ile ekonomik ve ticari ilişkileri; yatırımdan turizme, gümrüklerden üçüncü ülkelerde işbirliğine kadar tüm boyutları ile değerlendirdiklerini belirtti.

Birleşik Krallık ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda aynı perspektifi paylaştıklarını teyit ettiklerinin de altını çizen Bolat, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin yasal alt yapısını ve itici gücünü oluşturan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) modernize edilmesi ve kapsamının genişletilmesi müzakerelerinin ilk turunu Temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Ayrıca, ticari ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğimiz Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi'nin (JETCO) 8. toplantısını bu yıl içinde Londra'da gerçekleştirme konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.