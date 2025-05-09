Bakan Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları sürüyor

"2005 yılı itibarıyla, açıklanan serideki en düşük aylık işsizlik oranı gerçekleşmiştir. ⁠İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında hükümetimizin kararlıkla uyguladığı ekonomi programının olumlu sonuçları devam etmektedir. ⁠Yaz aylarıyla ekonomik aktivitenin canlanması ile üretim, ihracat ve istihdam göstergelerinde olumlu bir seyir öngörülmektedir."