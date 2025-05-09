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Bakan Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları sürüyor

Bakan Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları sürüyor

15:529/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat, üretim, yatırım ve istihdam alanlarında sürdürülen ekonomi programının, cari işlemler dengesini gözeterek olumlu etkiler yaratmaya devam ettiğini belirtti. Hükümetin bu kapsamda izlediği kararlı ekonomik politikaların meyvelerini verdiğini vurguladı.

Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

İhracattaki artışın üretime ve istihdama olumlu yansıdığına işaret eden Bolat, martta sanayi üretim endeksinin aylık yüzde 3,4, yıllık ise yüzde 2,5 arttığını belirtti. Bolat, son aylarda endekste yaşanan toparlanmaya da dikkati çekti.


Martta işsizlik oranının yüzde 7,9'a gerilediğini hatırlatan Bolat, şunları kaydetti:


"2005 yılı itibarıyla, açıklanan serideki en düşük aylık işsizlik oranı gerçekleşmiştir. ⁠İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında hükümetimizin kararlıkla uyguladığı ekonomi programının olumlu sonuçları devam etmektedir. ⁠Yaz aylarıyla ekonomik aktivitenin canlanması ile üretim, ihracat ve istihdam göstergelerinde olumlu bir seyir öngörülmektedir."



#Ömer Bolat
#Türkiye İstatistik Kurumu
#İhracat
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