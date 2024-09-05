Bakan Bolat: OVP ekonomik dönüşümü gerçekleştirmede bir yol haritası olacak

Küresel ekonomik dengelerin yeniden şekillendiğini belirterek, küresel düzeydeki gerilimlerin arttığı, dijitalleşme, yeşil dönüşüm gibi önemli dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde, OVP'nin yön belirlemede ışık olacağına işaret etti. 3 yıllık program kapsamında temel makroekonomik hedefleri ve ekonomik dönüşümü sağlamak üzere yapısal politikalar belirlediklerinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:
Program döneminde gelecek yıl 28,6 milyar dolar olması beklenen cari işlemler açığının kademeli şekilde 2027'de 22,6 milyar dolar seviyelerine düşürülmesini amaçladıklarını da vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:
- "Böylelikle, 2025 yılında yüzde 2 seviyesinde olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payını 2027'de yüzde 1,3 seviyesine düşüreceğiz. Ülkemizin üretim ve ihracatının teknoloji kompozisyonunu yükselterek ve ekonomimizin ithalata bağımlılığını sürdürülebilir düzeylere çekerek, cari işlemler açığı sorununu sürdürülebilirlik temelinde çözmeyi amaçlıyoruz. Program çerçevesinde atacağımız adımlar ile Türkiye Yüzyılı'nın inşası amacı doğrultusunda Bakanlık olarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle Orta Vadeli Planımızın tüm milletimiz, ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."