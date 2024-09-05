Bakan Bolat: OVP ekonomik dönüşümü gerçekleştirmede bir yol haritası olacak

"Önümüzdeki dönemde yatırım, üretim, ihracat ve istihdam eksenindeki politikalarla refah artışını sağlayan ve bu refahın adil bölüşümünü amaçlayan bir politika çerçevesi öngörüyoruz. Cari işlemler açığımızın sürdürülebilir düzeylere düşürülebilmesi için ürün ve pazar çeşitlendirmesi, ticaret diplomasinin etkin bir şekilde kullanılması, ticaretin kolaylaştırılması, ihracatın finansman imkanlarının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığımızın başta stratejik sektörler olmak üzere azaltılması, hizmetler ihracatının geliştirilmesi ve sürdürülebilir ihracat stratejilerinin uygulanması temel politikalarımızı oluşturuyor."