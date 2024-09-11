Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Bu yıl birinci çeyrekte yüzde 5.6 büyüme sağladık

Bakan Bolat, ihracat verilerine değinerek,

"Tekstil ve konfeksiyonda bu yıl ilk 8 ay itibarıyla 21,2 milyar dolar ihracatımız var. Geçen yılın tamamında yaklaşık 33 milyar dolardık. Burada konfeksiyonumuzun ihracatındaki bir parça gerileme oranı yüzde 6,5 civarındaydı ama son iki ayda siparişlerde bir artış var. Yılın geri kalan 4 ayında bu farkı kapatmayı ümit ediyoruz ve hedefliyoruz. Finanslara erişim, maliyetlerin ucuzlaması konusunda özellikle istihdam yoğun sektörler açısından gayret içerisindeyiz, bakanlık olarak çalışmalar yapıyoruz. Tekstil ve konfeksiyonda ilk 8 ayda 21,2 milyar dolar ihracatımız var. Geçen yılın tamamında yaklaşık 33 milyar dolardı. Konfeksiyon sektörünün ihracatında yüzde 6,5 civarındaydı. Son iki ayda siparişlerde artışlar olduğunu öğrendik. Tekstilde ise ilk 8 ayda 6,2 milyar dolar ihracata ulaştık. Özellikle bu ay hem AB'de hem ABD'de faiz indirimleri başlayacak. Bu indirimlerle tekrar talep canlanacaktır. Bu durum tekstil ve konfeksiyon sektöründe siparişlerin artmasını sağlayacaktır"