Bakan Bolat: Sanayi üretiminde son 21 ayın en yüksek aylık artış gerçekleşti

"İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır. İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurt içi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Bu çerçevede, inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."