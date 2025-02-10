İşsizlik rakamları açıklandı: 20 aydır tek hane

TÜİK son işsizlik rakamlarını açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 oldu.
TÜİK, Aralık ayı istihdam ve işsizlik verilerini paylaştı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre işsizlik bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan düşerek, yüzde 8,5 oldu..
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu.
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