Bakan Göktaş: 54,7 milyar lira evde bakım ödemesi gerçekleştirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen yıl 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yaptıklarını belirterek, "Bu ay da toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyareti sırasında, sosyal devlet anlayışıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanı merkeze alan politikalar yürüttüklerini söyledi.
Vatandaşın önceliklerini dikkate alarak şehirlerde sosyal hizmetleri güçlendirdiklerini vurgulayan Göktaş, Giresun'a 110 milyar 174 milyon liralık yatırım yapıldığını ifade etti.
Göktaş, Bakanlığın Giresun'a yatırım ve sosyal desteklerinin ise 6 milyar 905 milyon lira olduğuna işaret ederek, kentteki 6 sosyal hizmet merkeziyle toplumun her kesimine hizmet götürdüklerini anlattı.
Ülke genelinde 542 bin kişiye evde bakım yardımı hizmeti sunuluyor
Bakan Göktaş, engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza ederek bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, hizmetleri büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini vurguladı.
Göktaş, vatandaşın refahı ve huzuru için politikaları hayata geçirdiklerini dile getirerek, hizmetlerin kapsamını ve kalitesini genişlettiklerini, her zaman vatandaşın yanında olmaya ve ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceklerini aktardı.
Elazığ'da 2005'te şehit olan Jandarma Onbaşı Zafer Konak'ın ailesini ziyaret eden Göktaş, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve partililerle de bir araya geldi.