Bakan Göktaş: 54,7 milyar lira evde bakım ödemesi gerçekleştirdik

"Aylık ortalama Türkiye genelinde 542 bin vatandaşımıza bu hizmeti sunuyoruz. Giresun'da ise bu hizmetten 3 bin 750 vatandaşımız faydalanıyor. 2024 yılında toplam 54,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdik. Bu ay da toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Bildiğiniz gibi ocak ayında memur maaş katsayısında düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini şubat ayında hak sahiplerinin hesabına yatıracağız ve bu artışla beraber evde bakım yardımı 10 bin 125 lira olarak yatırmaya devam edeceğiz"