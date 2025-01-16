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Bakan Işıkhan duyurdu: 76 bin 656 açık iş ilanı bulunuyor

Bakan Işıkhan duyurdu: 76 bin 656 açık iş ilanı bulunuyor

13:3916/01/2025, Perşembe
AA
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Açık İş Haritası, hem iş arayanlar hem de işverenler için hızlı ve etkili bir platform sunarak, istihdam sürecinin kolaylaştırılmasını hedefliyor.
Açık İş Haritası, hem iş arayanlar hem de işverenler için hızlı ve etkili bir platform sunarak, istihdam sürecinin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) geliştirdiği "Açık İş Haritası" uygulaması ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanının incelenebileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülke genelinde şu an itibarıyla 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu.


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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında,
"Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz"
ifadesini kullandı.

Işıkhan, işverenlerin oluşturduğu açık iş ilanlarına
internet adresinden ulaşılabildiğini belirtti.


#Açık İş Haritası
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan
#İŞKUR

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